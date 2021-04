A quanto pare, i tablet Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 + di Samsung stanno iniziando a ricevere un aggiornamento che porta diverse funzionalità, oltre alla patch di sicurezza di aprile 2021.

Miglioramenti importanti

Dopo i Galaxy A20, A30 e A70 – gli ultimi smartphone di Samsung a ricevere la nuova patch del mese corrente – è finalmente arrivato il turno dei tablet di fascia alta del colosso sudcoreano. La nuova versione del software è stata avvistata in Asia, Europa e Regno Unito e questo significa che nelle prossime ore (o giorni) anche gli utenti italiani potranno trovarla disponibile per i loro Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 +.

Oltre ad una migliore sicurezza, stabilità e varie correzioni di bug, l’update porta nuove funzionalità, tra cui: la compatibilità ottimizzata per mouse e tastiere (o altri dispositivi di input esterni) e la possibilità di utilizzare i livelli di sensibilità alla pressione della S Pen mentre il tablet è collegato come secondo monitor.

Altre caratteristiche del nuovo aggiornamento per la gamma Galaxy Tab S7 includono l’opzione per aggiungere effetti allo sfondo delle videochiamate in corso, la capacità di registrare lo schermo mentre è collegato ad un computer in modalità DeX e funzionalità multi-finestra.

A beneficiare delle ottimizzazioni del nuovo update è anche la fotocamera dei device: oltre ai nuovi filtri Highlight Videos e Filtered Videos per la cam posteriore, arrivano gli effetti Mono High-Key e Mono Low-Key in modalità Ritratto. L’ultima feature degna di nota è la possibilità di utilizzare il gesto del palmo (mostrando semplicemente il palmo della mano alla fotocamera) per iniziare a registrare con la fotocamera anteriore.

Ovviamente, la dimensione di questo aggiornamento è piuttosto pesante (oltre 700 MB di dimensione), tuttavia siamo certi che ne vale la pena.

Samsung

Tablet