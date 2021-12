Samsung Galaxy Tab S6 si aggiorna: tutte le novità dell'update

Dopo il rilascio delle patch di sicurezza di dicembre per Samsung Galaxy S20 FE 5G, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato a pubblicare l'ultima patch di dicembre anche per il tablet Samsung Galaxy Tab S6. La famiglia di tablet di fascia alta, infatti, sta iniziando a ricevere in Germania il firmware T865XXS5CUL1 con le ultime correzioni di sicurezza.

Patch di dicembre per Samsung Galaxy Tab S6

Lo sbarco in Europa delle patch di dicembre sono un ottimo segnale anche per il nostro Paese: se possedete il tablet di Samsung potete controllare fin da subito se avete già ricevuto l'aggiornamento OTA; in alternativa, potete scaricarlo manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Oltre alle correzioni di sicurezza di Android e della One UI, l'aggiornamento di oggi introduce sicuramente correzioni di bug e anche miglioramenti sotto il cofano.

Cosa offre il mercato?

Samsung Galaxy Tab S6 è un tablet di fascia alta ancora oggi molto popolare e in grado di accontentare anche gli utenti più esigenti. Il lancio della serie Galaxy Tab S7, però, ha aperto la strada anche all'arrivo del modello Galaxy Tab S7 FE che, proprio come avviene per Galaxy S20 FE su mobile, racchiude il meglio della nuova generazione in un pacchetto dal forte rapporto qualità/prezzo.

A tal proposito, se siete alla ricerca di un tablet Android che sa il fatto suo, c'è un'ottima offerta di Amazon su Samsung Galaxy Tab S7 FE.

