Samsung Galaxy S20 FE 5G si aggiorna: tutte le novità dell'update

A seguito dell'introduzione delle patch di sicurezza di dicembre per Samsung Galaxy S20 FE 4G, in queste ore le patch di dicembre sbarcano anche su Samsung Galaxy S20 FE 5G. Prosegue a ritmo spedito il lavoro del team di sviluppo impegnato a rilasciare le ultime correzioni di sicurezza per tutti i device compatibili, mentre la compagnia cerca di ritrovare la pace a seguito di un rollout di Android 12 criticato a gran voce.

Samsung Galaxy S20 FE 5G riceve le nuove patch di sicurezza

In queste ore, infatti, a partire dalla Spagna, la versione 5G dell'ottimo smartphone di fascia alta di Samsung sta ricevendo il firmware G781BXXS4CUL3 con le ultime correzioni di sicurezza, correzioni di bug e vari miglioramenti sotto il cofano e dell'esperienza utente in generale.

Se Samsung Galaxy S20 FE 5G è il vostro smartphone di fiducia, dovreste ricevere la notifica di aggiornamento OTA nel giro di qualche giorno; in alternativa potete controllare la disponibilità dell'update manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Conviene ancora acquistare Samsung Galaxy S20 FE?

Samsung Galaxy S20 FE è stato uno smartphone incredibilmente popolare per la compagnia sudcoreana. Le ultime novità circa l'arrivo di Samsung Galaxy S21 FE potrebbero spingere molti utenti ad attendere ancora qualche mese prima di acquistare un nuovo device Android, ma su Amazon è disponibile un'incredibile offerta per Samsung Galaxy S20 FE 5G da non lasciarsi scappare.

Inoltre, lo ricordiamo, secondo la nuova policy di Samsung, il device sarà aggiornato fino ad Android 13 – è stato presentato sul mercato con la One UI 2.5 e Android 10.

