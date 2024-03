Samsung Galaxy Tab S6 Lite: lo sconto del 40% è talmente pazzesco che dovreste SBRIGARVI

A un prezzo veramente eccezionale Amazon ha l’offerta che fa per voi se siete alla ricerca di un tablet economico, ma potente. Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite ampiamente conosciuto per essere un concentrato di tecnologia, innovazione ed eleganza può essere vostro a soli 264,98 euro risparmiando ben il 40%. Stiamo parlando della versione con Wi-Fi con 4GB di RAM e 64GB di memoria di archiviazione e il prezzo finale è tra i più bassi di sempre per questa specifica configurazione.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: caratteristiche principali

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è caratterizzato da un display di 10,4 pollici TFT presenta una RAM da 4GB e una memoria interna da 64GB espandibile con microSD fino a 1 TB. Lasciatevi ispirare dalla S Pen, maneggevole e precisa che minimizza gli sforzi e ottimizza la vostra ispirazione, le vostre idee e i vostri progetti e grazie al supporto magnetico laterale potrete averla sempre con voi.

Attraverso l’ottima applicazione Samsung Notes potrete prendere appunti precisi, ingrandirli, evidenziare ciò che vi interessa di più e convertire il testo in formato digitale con un semplice tocco. La S Pen è molto comoda da utilizzare ed è dotata di un’impugnatura confortevole per un uso prolungato. Inoltre, con 4.096 livelli di pressione e una punta sottile e precisa, offre un’esperienza di scrittura come quella di una penna vera.

Inoltre, è presente un doppio Speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG per una riproduzione audio potente e ben bilanciata. Avrete anche la possibilità di riprodurre musica senza interruzioni con Spotify ovunque voi siate. La sua ottima autonomia data dalla presenza di una batteria a Ricarica Rapida da 7.040 mAh che vi farà utilizzare in tranquillità il vostro tablet fino a 13 ore.

Il Samsung Tab S6 Lite è sicuramente la scelta migliore per voi, non fatevi sfuggire quest’occasione e acquistatelo su Amazon a un prezzo veramente unico di soli 264,98 euro con uno sconto del 40%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e con Cofidis potrete pagarlo in comode rate a tasso zero.