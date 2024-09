Samsung Galaxy Tab S10, i prezzi schizzano alle stelle: il listino

Le specifiche e il design dei prossimi tablet di punta a marchio Samsung, vale a dire Galaxy Tab S10 Plus e Galaxy Tab S10 Ultra, sono ormai noti.

In queste ore però, sono emerse ulteriori informazioni relative ai prezzi e, lasciatecelo dire: non sono per nulla incoraggianti.

Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra: quanto costeranno?

Una recente fuga di notizie ha rivelato i prezzi previsti per queste varianti, che saranno disponibili in Svizzera. Secondo la fonte, Samsung Galaxy Tab S10+ avrà un prezzo iniziale di CHF 1.179 ($1.390), con la versione più costosa a CHF 1.439 ($1.697). Invece, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra partirà da CHF 1.399 ($1.650), arrivando fino a CHF 1.979 ($2.334) per la configurazione più avanzata.

Facendo un confronto con i modelli precedenti, e dando per buone queste numeriche, i prezzi andrebbero incontro ad un significativo aumento. Il Galaxy Tab S9+ è stato lanciato a CHF 1.029 e il Galaxy Tab S9 Ultra a CHF 1.229 in configurazioni simili.

Non è ben chiaro quale sia il motivo di tale incremento: sebbene i costi dei componenti siano saliti, cifre del genere non sembrerebbero comunque giustificate. Inoltre, Samsung ha scelto il MediaTek Dimensity 9300+ per i tablet: generalmente, i chipset di quest’azienda sono considerati più economici rispetto ai processori realizzati da Qualcomm.

Attendiamo l’avvicinarsi del lancio di Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, con la speranza che vengano condivise online nuove informazioni per chiarire meglio i motivi alla base di questo eventuale, ed inaspettato, cambio di rotta.