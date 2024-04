Samsung Galaxy Tab A9+: su eBay il prezzo crolla sotto i 165€

Il Samsung Galaxy Tab A9+ si distingue per le sue caratteristiche avanzate e il design elegante, rendendolo un ottimo dispositivo per l’intrattenimento e la produttività. Oggi è in offerta su eBay ad un prezzo incredibilmente competitivo: utilizzando il codice PSPRAPR24, lo paghi solamente 164,99€!

Il Galaxy Tab A9+ è dotato di un display TFT LCD PLS da 11 pollici che promette immagini ampie e luminose con una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento elevata assicura che i movimenti siano fluidi, ottimizzando l’esperienza di visione per film e giochi.

Con fino a 8GB di RAM e un processore Qualcomm SM6375, il Tab A9+ gestisce il multitasking con facilità. È possibile dividere lo schermo in tre parti per eseguire contemporaneamente diverse applicazioni, aumentando l’efficienza e la produttività senza rallentamenti.

Il dispositivo offre 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD, permettendo di conservare una vasta gamma di file, video e immagini ad alta risoluzione senza preoccupazioni di spazio.

Il Galaxy Tab A9+ offre un ricco arsenale di funzionalità intelligenti progettate per semplificarti la vita. La funzione Quick Share del Tab A9+ facilita la condivisione di file con altri dispositivi Galaxy, mentre la sincronizzazione automatica con altri dispositivi Samsung elimina la necessità di accoppiamenti manuali, rendendo tutto più fluido e integrato. Ottime anche le funzioni Secure Folder e Privacy Dashboard, che ti garantiscono un controllo eccezionale sui tuoi dati e i tuoi file più delicati.

Non farti scappare questa occasione e acquista subito il Galaxy Tab A9+ in offerta su eBay ad un prezzo estremamente competitivo!