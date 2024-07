Samsung Galaxy Tab A9+ in offerta: il prezzo crolla sotto i 200€ (-36msun)

Amazon offre una promozione straordinaria per il Samsung Galaxy Tab A9+, disponibile ora a soli 199,00€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo consigliato di 309,00€. Se stai cercando un tablet estremamente completo ad un prezzo ultra-vantaggioso, questo è assolutamente il device su cui puntare. Ma devi essere veloce: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet di fascia media che si distingue per le sue ottime prestazioni e il design elegante. Equipaggiato con un display da 11,0 pollici TFT LCD PLS, il Tab A9+ offre una qualità visiva eccellente, con colori vivaci e immagini nitide.

Sotto la scocca, il Galaxy Tab A9+ è alimentato da un processore Qualcomm SM6375, che offre prestazioni fluide e reattive. Questo chipset octa-core, combinato con 8 GB di RAM, consente di gestire facilmente il multitasking e di eseguire applicazioni e giochi impegnativi senza rallentamenti. La memoria interna di 128 GB offre ampio spazio per archiviare documenti, foto, video e applicazioni, ed è espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB, fornendo ulteriore flessibilità per l’utente.

Con la sua batteria da 7.040 mAh, sei sicuro di arrivare sempre a fine giornata anche con un uso intensivo. Il comparto fotografico del Galaxy Tab A9+ include una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP.

Il design del Galaxy Tab A9+ è moderno e raffinato, con una finitura in colore Navy che conferisce un aspetto elegante e professionale. Il dispositivo è leggero e sottile, rendendolo facile da trasportare e maneggiare. Ti consiglio di non perdere altro tempo: mettilo subito nel carrello per averlo ad un prezzo davvero competitivo!