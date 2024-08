Samsung Galaxy Tab A9+: il prezzo crolla a soli 187€, è il tablet da prendere subito

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet che si posiziona nella fascia media del mercato, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo. Attualmente p disponibile su Amazon a 187,00€, con un imperdibile sconto del 39% rispetto al prezzo di listino di 309,00 €.

Il Galaxy Tab A9+ è dotato di un display TFT LCD PLS da 11 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel, che offre una buona qualità visiva per la visione di video, la lettura e la navigazione web. Sebbene non sia un display AMOLED, la tecnologia PLS offre angoli di visione ampi e colori vivaci, rendendolo adatto per un uso quotidiano e per l’intrattenimento.

Sotto il cofano, il tablet è alimentato dal processore Qualcomm SM6375, un chip octa-core che, abbinato a 8 GB di RAM, garantisce prestazioni fluide per la maggior parte delle applicazioni e delle attività multitasking. La memoria interna di 128 GB, espandibile tramite microSD, offre ampio spazio per app, giochi, foto e video.

Il Galaxy Tab A9+ è inoltre equipaggiato con una batteria da 7040 mAh, che fornisce un’ottima autonomia, consentendo un utilizzo prolungato durante la giornata senza la necessità di ricariche frequenti. Il dispositivo viene fornito con Android 13 preinstallato, che offre un’esperienza utente moderna e sicura, con tutte le ultime funzionalità di Google. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito con il 39% di sconto.