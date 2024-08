Samsung Galaxy Tab A9+ al 40% in MENO è una FAVOLA (Amazon)

Hai deciso di acquistare un tablet Android senza però spendere un capitale? Sei indeciso su quale modello scegliere tra i tanti disponibili? Allora lascia che ti dia una mano segnalando di questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 184 euro, invece che 309 euro.

È tutto vero, non ci sono errori e non è uno scherzo. Siamo di fronte a uno sconto del 40% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 125 euro sul totale. Inoltre questa promozione ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Tab A9+ a un prezzo speciale

Possiamo dire senza ombra di dubbio che Samsung Galaxy Tab A9+ è uno dei migliori tablet economici che ci sono sul mercato e a questo prezzo è ancora meglio. Possiede un ottimo display da 11 pollici TFT LCD con cornice sottile e uno spessore di appena 6,9 grammi.

È dotato di un processore Octa-Core e viene supportato in questa versione da 8 GB di RAM. Mentre come memoria interna troviamo 128 GB che potrai anche espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. Possiede una batteria da 5100 mAh che dura a lungo e una fotocamera posteriore da 8 MP.

Insomma a questo prezzo non puoi trovare di meglio. Quindi fai in fretta, prima che tutto sparisca. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 184 euro, invece che 309 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.