Samsung Galaxy Tab A9+ da 11" ha un rapporto qualità prezzo imbattibile

La scelta di un tablet non è semplice perché ci sono tantissimi modelli sul mercato e il rischio di prendere qualcosa di poco performante o di troppo costoso e alto. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 189 euro, invece che 309 euro.

Ti assicuro che non ci sono errori di prezzo ma solo uno sconto spettacolare del 39% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare 120 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 37,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Tab A9+ è il migliore a questa cifra

Non ci sono dubbi, Samsung Galaxy Tab A9+ a una cifra del genere è da prendere subito, sicuramente è il migliore per qualità prezzo. È leggero e maneggevole con un peso di soli 480 grammi e uno spessore di appena 6,9 mm. Gode di un bellissimo display TFT da 11 pollici con risoluzione 1920 x 1200, dai colori vivaci e protezione dalla luce blu.

Possiede un processore Octa-core supportato da 8 GB di RAM e gode di uno spazio di archiviazione da 128 GB che potrai espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. È dotato poi di una super batteria da 7040 mAh in grado di durare per tantissimo tempo e con una ricarica velocissima. Ha una fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus e una fotocamera frontale da 5 MP.

Come hai potuto notare da queste specifiche si tratta di un ottimo tablet e il prezzo è veramente a terra. Dunque non fartelo scappare. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 189 euro, invece che 309 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.