Ecco un primo sguardo al design del futuro Samsung Galaxy Tab A8 2021; inoltre sono state rivelate quelle che sono le specifiche chiave del dispositivo.

Samsung Galaxy Tab A8: sarà davvero così?

I rendering del prossimo tablet low-cost di Samsung sono appena emersi in rete. Il tablet in questione è la versione 2021 del Galaxy Tab A8; le immagini che ci offrono un primo sguardo al suo design e un rapporto rivela le caratteristiche del terminale in questione.

La fuga di notizie e i rendering provengono dal portale di 91Mobiles e da @OnLeaks. Nel rapporto, possiamo osservare rendering 5K di alta qualità e un video a 360 gradi del prossimo tablet entry-level di Samsung.

In altre parole, abbiamo una visione completa e chiara del design del gadget. Le foto indicano che il Galaxy Tab A8 2021 è simile nel design al suo predecessore; le cornici sono evidenti su tutti i lati del pannello e vi è una singola fotocamera sul retro.

Guardando il design, la parte superiore dispone di due griglie per altoparlanti insieme ad un microfono secondario, mentre il lato destro ospita i bilancieri del volume e il lettore di impronte digitali.

Allo stesso modo, la parte inferiore ospita altre due griglie per gli speaker e un microfono principale posto alla porta USB di tipo C. C'è anche un jack per cuffie da 3,5 mm. Oltre alla fotocamera, il pannello posteriore vanta il logo del marchio al centro.

Inoltre, OnLeaks ha condiviso le specifiche chiave del tablet: questo sfoggia un display da 10,4 pollici capace di offrire una risoluzione dello schermo Full HD+. La sola fotocamera posteriore è un sensore da 8 megapixel e vi è un sistema di quattro altoparlanti che, secondo quanto riferito, supporterà anche il Dolby Atmos.

Sfortunatamente, non abbiamo ulteriori dettagli su questo prodotto in arrivo: il prezzo e la data di lancio sono ancora un mistero, ma il gigante tecnologico sudcoreano potrebbe lanciare il Tab A8 2021 in una variante con modem WiFi e una con modulo LTE.

