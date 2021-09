Sono già emerse molteplici indiscrezioni riguardanti la futura gamma dei Samsung Galaxy Tab S8, in special modo circa la scheda tecnica e le soluzioni costruttive. Proviamo a fare il punto della situazione, sulla base delle più recenti anticipazioni diffuse in rete.

Samsung Galaxy Tab S8: è davvero tutto oro quel che luccica?

Ci saranno tre modelli di Samsung Galaxy Tab S8: Tab S8 standard, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra. Riguardo a quest'ultima versione si è parecchio vociferato ipotizzando la presenza di un enorme display da 14,6 pollici e di una capiente batteria da 11.500 mAh.

Tali indiscrezioni sembrano acquisire nuova linfa in virtù del recente tweet ad opera di Ice universe:

Galaxy Tab S8 Ultra SM-X906B 2960×1848 14.6" 11500mAh — Ice universe (@UniverseIce) September 16, 2021

Proprio in merito allo schermo viene tirata in ballo anche la possibile risoluzione di 2960×1848 pixel, che determinerebbe una densità pari a 240 PPI. Un valore che non colpisce particolarmente, considerando il display che invece dovrebbe essere implementato sul Galaxy Tab S8 Plus: 12,4 pollici con una risoluzione di 2800×1752 pixel in grado di assicurare una densità di 266 PPI, a cui conseguirebbe una maggiore nitidezza.

In entrambi i casi, Samsung dovrebbe propendere per un pannello in tecnologia OLED. Per il modello base, invece, sarebbe previsto un display TFT. La frequenza di aggiornamento a 120Hz potrebbe invece coinvolgere tutte le unità della famiglia di Samsung Galaxy Tab S8.

