Samsung Galaxy SmartTag2: la confezione da 4 venduta a soli 76€ su Amazon

Se state cercando un modo efficace per tenere traccia dei vostri oggetti senza il rischio di smarrirli per sempre, Amazon ha l’offerta perfetta per voi: un set di quattro Samsung Galaxy SmartTag2 al prezzo eccezionale di 76,51 euro. Questa offerta è un’ottima occasione per chiunque desideri una soluzione pratica e affidabile per non perdere mai di vista i propri beni.

Samsung Galaxy SmartTag2: caratteristiche principali

I Samsung Galaxy SmartTag2 sono dispositivi di tracciamento Bluetooth che permettono di localizzare facilmente oggetti come chiavi, borse, portafogli e persino animali domestici. Grazie alla loro compatibilità con l’ecosistema Samsung, possono essere facilmente integrati con i vostri dispositivi, qualsiasi sia il loro sistema operativo offrendo un’esperienza di tracciamento fluida e intuitiva.

I Galaxy SmartTag2 sono progettati per essere piccoli e leggeri, con un design minimalista che si adatta a qualsiasi oggetto senza aggiungere peso o ingombro. La loro costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendoli perfetti per l’uso quotidiano. Inoltre, sono resistenti all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP67, offrendo ulteriore tranquillità. Inoltre, può funzionare fino a un massimo di 500 giorni o persino il 40% in più in modalità risparmio energetico.

Questi dispositivi utilizzano la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per garantire una connessione stabile e a basso consumo energetico. La funzione di tracciamento può essere gestita tramite l’app SmartThings Find, che permette di visualizzare la posizione del tag sulla mappa e persino di farlo suonare per individuarlo facilmente in casa. Quando la modalità Smarrito è attiva, l’NFC (Near Field Communication) di Galaxy SmartTag2 mostrerà il vostro contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, a prescindere dal sistema operativo.

L’offerta di Amazon per quattro Samsung Galaxy SmartTag2 a 76,51 euro rappresenta un notevole risparmio e vi consente di acquistarli a circa 19 euro ciascuno. Affrettatevi, l’offerta è limitata e la tranquillità di sapere dove sono i vostri oggetti non ha prezzo!