Android 12 anche per Samsung Galaxy S9/Note 9? Ecco come

Dopo aver scoperto che lo storico Samsung Galaxy S3 è in grado di montare Android 12 grazie a una custom ROM, in queste ore veniamo a conoscenza di una nuova custom ROM per Samsung Galaxy S9/Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 che rende disponibile la One UI 4.0 con Android 12 anche per gli ex smartphone top di gamma.

Android 12 sbarca su Samsung Galaxy S9/s9+ e Note 9 grazie ad ArrowOS

Benché i sopracitati smartphone continuino a ricevere le patch di sicurezza a cadenza trimestrale, purtroppo non rientrano all'interno del nuovo programma di policy di Samsung – attivo da Samsung Galaxy S10 in poi – che vede il colosso sudcoreano impegnato a garantire tre aggiornamenti Android per i suoi device.

Anche se l'azienda non rilascerà Android 12 in versione ufficiale per i sopracitati device, il mondo del modding non si perde d'animo e ha già pubblicato la prima custom ROM con Android 12. Ad oggi, secondo le informazioni pubblicate su XDA, sappiamo che la custom ROM ArrowOS offre il pieno supporto al modulo Wi-Fi, Bluetooth, la componente telefonica e anche il playback dei video; purtroppo, però, per via della giovane età della custom ROM, sono ancora presenti bug per il VoLTE e altro.

Gli utenti muniti di uno tra i sopracitati smartphone possono installare e provare ArrowOS seguendo le istruzioni presenti nel link in fonte: si tratta a tutti gli effetti della One UI 4.0 con tutte le novità presentate da Samsung, con in aggiunta qualche piccola personalizzazione introdotta dal team di sviluppatori indipendenti.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Note 9 : tutti i prezzi

44,9€ è la miglior offerta in assoluto in questi giorni a disposizione per Samsung Galaxy Note 9: l'acquisto può essere effettuato presso Amazon.

In questa tabella tutte le offerte disponibili.