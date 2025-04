Samsung Galaxy S26: non ci sarebbero più dubbi sul processore "prediletto"

Samsung sta lavorando duramente per portare l’Exynos 2600 nella serie Galaxy S26 del prossimo anno, dopo il flop dell’Exynos 2500, mai approdato su alcuna versione degli S25.

Fonti attendibili confermano che il nuovo chip verrà effettivamente impiegato, anche se non in tutti i modelli della gamma. Samsung intende quindi riprendere la strategia applicata in passato: una distribuzione differenziata tra Exynos e Snapdragon a seconda dei mercati, con probabile esclusione della versione Ultra che potrebbe mantenere il rivale Qualcomm.

Tutto pronto per il ritorno degli Exynos sui Samsung Galaxy S26

Il ritorno ad un approccio dual-chip rappresenta una mossa cruciale per Samsung, che nel 2025 ha dovuto affidarsi esclusivamente allo Snapdragon 8 Elite per la serie dei Galaxy S25, con un impatto negativo sui margini di profitto. Samsung Foundry, stavolta, parrebbe essere rivelando in grado di supportare la produzione a 2nm dell’Exynos 2600, seppure con volumi limitati. Un dettaglio tecnico da non trascurare, che porterebbe questo processore a superare persino lo Snapdragon 8 Elite Gen 2, ancora basato sui 3nm.

La scelta non è però priva di rischi. I chip Exynos hanno spesso deluso gli utenti di Samsung, soprattutto in termini di efficienza termica e prestazioni, creando malcontento tra coloro che, invece, avrebbero preferito l’integrazione degli Snapdragon. Questa volta, il divario tecnico in favore dell’Exynos (2nm vs. 3nm) potrebbe riequilibrare la situazione, anche se molto dipenderà dall’ottimizzazione software. Intanto, resta da vedere se Samsung riuscirà ad evitare le critiche del passato, specialmente nei mercati “Exynos-dipendenti” come l’Europa, tradizionalmente meno soddisfatti rispetto alle controparti pro-Snapdragon.

La posta in gioco è alta: oltre ai costi riguardanti il processo produttivo, è in ballo la reputazione di Samsung nel settore high-end, dove i consumatori pretendono sempre il massimo. Se l’Exynos 2600 riuscisse a mantenere le promesse, potrebbe segnare una vera svolta: in caso contrario, il dual-chip messo in pratica da Samsung rischia di trasformarsi in un altro capitolo controverso nella storia dell’azienda.