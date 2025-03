Samsung Galaxy S26 Ultra: potrete dire addio ai problemi di autonomia

Samsung Galaxy S25 Ultra, assieme agli altri modelli della serie, ha fatto il suo esordio sul mercato giusto un paio di mesi fa. Nel frattempo, sono già emersi i primi rumor che chiamano in causa il suo diretto successore.

Il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, infatti, dovrebbe portare con sé diverse novità, alcune più marcate ed altre solo marginali, che ora descriveremo più nel dettaglio.

Samsung Galaxy S26 Ultra: importanti cambiamenti per fotocamere e batteria

In base alle indiscrezioni condivise dal leaker Vhsss_God su X, in vista del futuro Samsung Galaxy S26 Ultra si prevede una semplificazione del sistema fotografico: l’azienda, infatti, potrebbe ridurre i sensori posteriori da quattro a tre, mantenendo però i componenti migliori. Nello specifico, si parla di un sensore principale da 200 MP, uno ultra-wide da 50 MP e un teleobiettivo da 200 MP con zoom ottico 4x. La scelta di eliminare una lente potrebbe essere legata al ritorno dell’apertura variabile sul sensore principale, una funzionalità che in passato ha permesso di ottenere risultati più che soddisfacenti e senza ricorrere ad ottiche aggiuntive.

Un’altra possibile novità di Samsung Galaxy S26 Ultra chiama in causa la batteria, che dovrebbe passare da 5.000 a 5.500 mAh, superando finalmente il limite che ha caratterizzato gli Ultra degli ultimi anni. Un salto necessario, visto che i rivali cinesi come vivo, OnePlus e Oppo stanno già spingendo verso i 6.000 mAh grazie a tecnologie avanzate come le batterie al silicio-carbonio. Se confermato, questo aggiornamento risolverebbe una delle critiche più frequenti agli attuali top di gamma Samsung, spesso al di sotto delle aspettative per quanto riguarda l’autonomia.

Infine, c’è chi spera nel ritorno del supporto per le funzionalità Bluetooth della S Pen, assente sul Samsung Galaxy S25 Ultra: tuttavia, è decisamente presto per sbilanciarsi in tal senso, con i prototipi ancora in fase di test e le specifiche tecniche in continua evoluzione.