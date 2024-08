Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe davvero stravolgere le regole

Samsung Galaxy S25 Ultra, il cui lancio è previsto per gennaio 2025, potrebbe sorprendere tutti grazie ad un form factor con angoli più arrotondati e bordi quasi impercettibili attorno al display.

Il nuovo design, presagito dagli ultimi rumor diffusi in rete, dovrebbe migliorare l’esperienza visiva anche per via di uno schermo leggermente più grande rispetto a quello di Samsung Galaxy S24 Ultra ma senza compromettere la maneggevolezza del dispositivo.

Cambiamenti in vista per Samsung Galaxy S25 Ultra

Secondo le indiscrezioni lanciate da Ice Universe, Samsung Galaxy S25 Ultra avrà un corpo più stretto rispetto al suo predecessore, pur integrando uno schermo più ampio:

Con una larghezza di 77,6 mm e un display da 6,86 pollici, Samsung Galaxy S25 Ultra risulterebbe un filo più compatto rispetto al Galaxy S24 Ultra, che misura 79 mm di larghezza con un display di 6,79 pollici. A circondare lo schermo troveremmo poi cornici sottili appena 2,3 mm, con una riduzione del 31% rispetto a quelle di 3,35 mm rintracciabili sul predecessore.

Come detto, Samsung starebbe anche pensando di uniformare il design dell’intera serie, rendendo gli angoli del Galaxy S25 Ultra più arrotondati e simili a quelli dei modelli S25 base ed S25+, creando così una maggiore coerenza dal punto di vista estetico.

Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe essere alimentato dal chip Snapdragon 8 Gen 4: processore a 3 nm prodotto da TSMC, con una combinazione di due core da 4 GHz e sei core a basso consumo da 2,8 GHz. La GPU Adreno serie 8 dovrebbe poi offrire un incremento del 40% nelle prestazioni grafiche rispetto alle passate unità.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe avere quattro fotocamere sul retro, tra cui un sensore principale da 200 MP con OIS, mentre la fotocamera frontale consentirebbe di realizzare selfie a 12 MP. Si prevede poi che Samsung mantenga una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 45 W.