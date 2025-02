Samsung Galaxy S25: alcuni utenti sono già pentiti del loro acquisto

Già prima del lancio dei Samsung Galaxy S25 c’erano preoccupazioni riguardo a possibili problemi di surriscaldamento, in base ai riscontri circa altri tre dispositivi che montavano lo stesso chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Purtroppo, i nuovi smartphone di Samsung non sembrano sfuggire a questa tendenza. Secondo il noto informatore Yogesh Brar, la serie Galaxy S25 presenta effettivi problemi di temperatura, con il modello base che si scalda in modo significativo, mentre l’S25 Ultra registra un surriscaldamento più moderato.

Samsung Galaxy S25: dubbi sull’efficacia della gestione termica

Il processore Snapdragon 8 Elite, che promette un significativo miglioramento delle prestazioni rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 dei Galaxy S24, sembra pagare questo salto in avanti con una gestione termica non ottimale. Pur avendo Samsung equipaggiato i nuovi dispositivi con una camera di vapore più grande, tale accorgimento tecnico non sembra sufficiente per evitare che i telefoni si surriscaldino.

Forum e social media, in questi giorni, hanno accolto numerose lamentele da parte degli utenti. Diversi possessori di Samsung Galaxy S25 Ultra, ad esempio, hanno sottolineato il fatto il dispositivo diventi piuttosto caldo durante l’uso normale, con un aumento della temperatura ancora più accentuato nel corso della ricarica. Altri hanno addirittura descritto il telefono come “rovente”, anche durante la semplice navigazione in una pagina web, al punto da percepire il calore attraverso la cover.

Un utente di Reddit ha raccontato di aver notato il problema sin dal primo momento, senza alcun miglioramento nei giorni successivi, tanto da considerare l’idea di restituire il dispositivo qualora Samsung non dovesse risolvere la questione con un aggiornamento software. Va comunque sottolineato che non tutti gli utenti hanno riscontrato il medesimo problema, il che suggerisce che possa trattarsi di un’anomalia legata a specifiche unità.

Considerando l’aumento delle segnalazioni in tal senso, è improbabile che Samsung decida di ignorare la questione: pertanto, un nuovo aggiornamento è atteso già nel corso delle prossime settimane.