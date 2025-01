Samsung Galaxy S25 Ultra subito in promo su Amazon (sconti extra con Prime Student e Amex)

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra è disponibile in preordine su Amazon con la possibilità di sfruttare la promo che raddoppia la memoria: per la fase di lancio, infatti, la versione da 512 GB viene proposta al prezzo scontato di 1.499 euro invece di 1.619 euro (si tratta dello stesso prezzo della versione da 256 GB), con la possibilità di scegliere più colorazioni.

Chi sceglie di affidarsi ad Amazon, però, può sfruttare ulteriori vantaggi in caso di acquisto in preordine del nuovo top di gamma di Samsung. Effettuando l’acquisto con una carta American Express, infatti, è possibile ottenere 150 euro di sconto aggiuntivo.

Per gli utenti Prime Student, servizio attivabile dagli studenti universitari con 90 giorni di prova gratuita senza vincoli, è possibile ottenere 100 euro di sconto. I due sconti sono anche cumulabili: in questo modo, quindi, il prezzo del Galaxy S25 Ultra da 512 GB scende fino a un minimo di 1.249 euro. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S25 Ultra: la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è dotato di un display AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ci sono, inoltre, 12 GB di memoria RAM e, nella versione in offerta, 512 GB di storage. Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh, quattro fotocamere posteriori e il sistema operativo Android 15 con One UI e 7 major update.

Per preordinare il Samsung Galaxy S25 Ultra su Amazon, sfruttando le promo in corso che permettono di ridurre il prezzo fino a 1.249 euro, basta premere sul box qui di sotto.