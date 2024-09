Samsung Galaxy S25 Ultra: spuntano le nuove immagini esclusive

Samsung Galaxy S25 Ultra, il prossimo top di gamma del colosso sudcoreano, dovrebbe essere presentato ufficialmente a gennaio 2025.

Nonostante manchi ancora un po’ di tempo al lancio, diversi dettagli sul dispositivo sono già stati svelati anche per quanto riguarda il design: sembra proprio che Samsung abbia scelto un approccio più raffinato ed elegante per il nuovo modello di punta.

Samsung Galaxy S25 Ultra fa bella mostra di sé

Il nuovi render di Samsung Galaxy S25 Ultra prendono spunto dalle anticipazioni del noto insider @OnLeaks e sono stati pubblicati in anteprima su AndroidHeadlines. Pur non allontanandosi drasticamente dal look del Galaxy S24 Ultra, si nota un’evoluzione finalizzata a migliorare l’ergonomia complessiva del dispositivo:

Immagini

Le zone anteriore e posteriore del telefono sono piatte e rivestite in vetro, con profili in metallo evidenziati dalle caratteristiche linee dell’antenna. Gli angoli di Samsung Galaxy S25 Ultra appaiono leggermente curvi: un cambiamento piuttosto evidente rispetto al design del Galaxy S24 Ultra.

Il dispositivo presenta un display da 6,9 pollici con un piccolo foro centrale per la fotocamera selfie. Le cornici dello schermo sono state ulteriormente ridotte rispetto a quelle del predecessore. Sul retro troviamo quattro sensori fotografici e il flash LED: tutte le fotocamere sono circondate da una cornice in rilievo.

Secondo un recente rapporto, lo spessore è pari a 8,2 mm, cioè 0,4 mm in meno rispetto al Galaxy S24 Ultra. Le sue dimensioni complessive sono di 162,8 mm in altezza e 77,6 mm in larghezza. In generale, Samsung Galaxy S25 Ultra offre un design più compatto, elegante e ordinato rispetto al modello passato, con un tocco di modernità in più.