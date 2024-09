Samsung Galaxy S25 Ultra sarà anche un'ottima console portatile?

Apple con iPhone 15 Pro ha aperto la strada verso un’attenzione particolare al gaming su smartphone, riprendendo un discorso che sembrava essersi interrotto per strada. Il lancio di titoli da console come Death Stranding e Resident Evil Village lascia pensare a un differente approccio da qui in avanti, seppur il mercato per adesso non abbia risposto con grandi numeri.

Adesso, i primi benchmark sull’equipaggiamento tecnico di Galaxy S25 Ultra lasciano pensare che anche Samsung potrebbe puntare su questo aspetto: un famoso leaker di Weibo ha affermato che la Adreno 830, la nuova GPU Qualcomm che farà parte del pacchetto del chispet Snapdragon 8 Gen 4, offre prestazioni migliori dal 43 al 56% rispetto Adreno 740, la soluzione montata su Snapdragon 8 Gen 3 che abbiamo visto su Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S25 Ultra: uno sguardo più deciso al gaming?

Un benchmark ha mostrato che lo Snapdragon 8 Gen 4 e la GPU Adreno 830 sono in grado di supportare i 125 frame al secondo, con un miglioramento di oltre il 30% rispetto ai 96 fps ottenuti dalla GPU Adreno 750 nel medesimo test. La nuova soluzione ha anche eseguito il test offscreen Wild Life di 3D Mark e il test Wild Life Extreme Unlimited ottenendo rispettivamente 166 e 44 fps.

Il chipset verrà presentato il prossimo mese da Qualcomm e dovremmo vederlo in azione già con Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, seguiti da One Plus 13 e iQOO 13. Inoltre, appunto, salvo sorprese sarà presente in tutti i modelli Samsung Galaxy S25 Ultra all’inizio del 2025, dove hanno tutte le potenzialità per mostrare cose importanti ambito gaming.

Tutto dipende anche da quanto il colosso coreano voglia puntare su questo aspetto, ma i primi benchmark lasciano pensare in positivo e possiamo dire che, almeno sulla carta, i nuovi Galaxy S25 Ultra potrebbero giocare un ruolo importante in un settore, quello videoludico, ancora tutto meglio da esplorare dai produttori di telefoni.