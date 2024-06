Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe essere più caro

Non arrivano notizie positive dal nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra, il futuro top di gamma della serie Galaxy S. Secondo infatti quanto riportato dal noto analista Ming-Chi Kuo, il prezzo del modello che debutterà nel mercato il prossimo anno sarà più alto rispetto a quello del suo precedessore, vale a dire il Galaxy S24 Ultra. La ragione è da ricercarsi nel nuovo Snapdragon 8 Gen 4, i cui costi di produzione dovrebbero essere superiori fino al 30% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3.

Samsung Galaxy S25 Ultra più caro: colpa del nuovo processore

Il rincaro di Galaxy S25 Ultra dipenderebbe quindi dall’adozione dello Snapdragon 8 Gen 4. A questo proposito, Kuo prevede per il nuovo SoC un costo fino a 260 dollari, contro i 200 dollari del suo predecessore: per coprire parte dell’aumento, se non addirittura tutto, i produttori potrebbero vedersi costretti ad aumentare il prezzo di vendita dei loro telefoni.

Non è un mistero che il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 faccia gola alle principali aziende in ambito mobile, tanto da essere già la prima scelta per i futuri top di gamma Android (tra cui figura per l’appunto Galaxy S25 Ultra). In uno scenario simile, è dunque plausibile supporre un aumento generale dei prezzi di listino dei migliori smartphone del 2025, o perlomeno di tutti quei telefoni che sceglieranno il SoC con processo produttivo a 3 nm di TSMC.

Alla base del prezzo più alto del processore c’è l’utilizzo di una tecnologia ancora superiore rispetto al recente passato. Non bisogna dimenticare, infatti, che per la costruzione del nuovo processore verrà impiegato il nodo N3E di seconda generazione, lo stesso utilizzato da Apple per il nuovo chip A18 Pro.

Basterà la prossima rivoluzione nel comparto fotografico a far dimenticare il rincaro del nuovo S25 Ultra?