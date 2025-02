Samsung Galaxy S25 Ultra mantiene ancora un componente del tutto inutile

Samsung Galaxy S25 Ultra ha superato con successo il temuto test di resistenza di JerryRigEverything, confermando la sua robustezza.

Tuttavia, l’aspetto davvero curioso è emerso quando Zack Nelson, il volto dietro al popolare canale YouTube, ha pubblicato il video relativo alla fase di smontaggio dello smartphone Samsung, svelando alcuni dettagli inaspettati.

Samsung Galaxy S25 Ultra: la S Pen poteva ancora essere ricaricata

Nel corso del filmato, Nelson ha notato che la batteria del Samsung Galaxy S25 Ultra è stata progettata per essere rimossa con estrema facilità, a differenza di molti altri smartphone moderni in cui le batterie sono saldamente incollate. Questa scelta, che potrebbe sembrare un piccolo dettaglio, è in realtà una manna dal cielo per chi si occupa di riparazioni, semplificando notevolmente il processo di sostituzione del modulo. Una mossa che, a conti fatti, potrebbe essere molto apprezzata da chi cerca dispositivi più facili da riparare.

Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata quando Nelson ha esaminato la S Pen. Nonostante Samsung abbia rimosso la funzionalità Bluetooth dalla stilo, rendendola meno versatile rispetto alle versioni precedenti, il telefono conserva ancora la bobina di ricarica necessaria per alimentare una S Pen con capacità Bluetooth.

Questa scelta ha destato parecchia perplessità: perché mantenere un componente che, almeno per ora, non serve assolutamente a nulla? Alcuni ipotizzano da parte di Samsung il futuro rilascio di una versione della S Pen con Bluetooth, magari come accessorio opzionale. Tuttavia, un’iniziativa del genere potrebbe non essere vista di buon occhio dagli utenti, che sarebbero costretti ad effettuare un acquisto aggiuntivo per ripristinare una funzionalità precedentemente inclusa.

In generale poi, il video dello smontaggio ha ribadito il fatto che Galaxy S25 Ultra sia un dispositivo ben costruito, seppur con alcune scelte progettuali che lasciano spazio a diverse interpretazioni. La facilità di riparazione è un punto a favore, mentre la questione della S Pen rimane un mistero, lasciando gli utenti in attesa di ulteriori sviluppi da parte di Samsung.