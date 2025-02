Samsung Galaxy S25 Plus messo a nudo: evidenti differenze da S24 Plus

Il recente video dello smontaggio di Samsung Galaxy S25 Plus ha rivelato che, nonostante alcune piccole novità, la struttura interna del telefono rimane sostanzialmente invariata rispetto al modello precedente.

Tuttavia, ci sono due aggiornamenti degni di nota in confronto al Samsung Galaxy S24 Plus, che potrebbero rendere il dispositivo più interessante per gli appassionati di tecnologia.

Samsung Galaxy S25 Plus: cosa cambia da S24 Plus

Il primo cambiamento riguarda il sistema di fissaggio della batteria. Samsung ha introdotto una nuova tasca estraibile che sostituisce le tradizionali linguette di rimozione. Secondo PBKreviews su Youtube, questa soluzione risulta più pratica e meno complicata da gestire rispetto a quella utilizzata nell’S24+. Un cambiamento che, seppur minimo, semplifica le operazioni di manutenzione e riparazione.

Il secondo miglioramento è legato alla gestione termica. La camera di vapore, responsabile del raffreddamento del dispositivo, è stata ingrandita rispetto alla generazione precedente. Samsung ha già sottolineato che l’S25 Ultra vanta una camera di vapore più ampia del 40%, ma non è ancora chiaro di quanto sia stata aumentata nel modello Plus. Nonostante questo upgrade, rimangono dubbi sulle prestazioni del telefono, soprattutto con carichi di lavoro molto intensi. Considerando che l’S25+ condivide lo stesso chipset Snapdragon 8 Elite per Galaxy dell’S25 Ultra, è probabile che i risultati siano simili, con possibili limitazioni nelle situazioni di utilizzo prolungato.

Nonostante questi aggiornamenti, il punteggio di riparabilità dell’S25+ rimane invariato a 9/10: lo stesso dell’S24+. Questo perché, sebbene la nuova tasca della batteria sia certamente più congeniale, persistono alcune criticità legate alla facilità di riparazione generale ed alla sostituzione dello schermo. Insomma, un dispositivo che introduce piccoli miglioramenti, ma che non stravolge il design interno consolidato finora da Samsung.