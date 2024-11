Samsung Galaxy S25 Slim, nuovi leak suggeriscono un lancio globale

Il futuro Samsung Galaxy S25 Slim, la versione sottilissima dell’atteso flagship, sarà un prodotto globale a differenza del pieghevole annunciato di recente da Samsung, il Galaxy Z Fold SE che è rimasto “rinchiuso” in Corea del Sud. Questa nuova informazione si basa su un numero di modello recentemente scovato online.

Non subirà il medesimo destino della Special Edition

Samsung si sta preparando a lanciare la serie Galaxy S25 a livello globale all’inizio del prossimo anno. Mentre ci aspettiamo che l’azienda lanci Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra, si vocifera che Samsung stia lavorando a un quarto modello della serie, il cosiddetto Galaxy S25 Slim, che – come gli ultimi leak suggeriscono – potrebbe vedere un debutto globale.

Un nuovo telefono Samsung Galaxy con il numero di modello SM-S937B/DS è spuntato sul database IMEI di GSMA, come notato dall’utente Erencan Yılmaz. L’elenco normativo non rivela ulteriori dettagli, ma è possibile mettere insieme i pezzi del puzzle per arrivare a una soluzione. Per cominciare, i numeri di modello SM-S931x, SM-S936x e SM-S938x recentemente individuati dovrebbero riferirsi ai prossimi Galaxy S25 (base, Plus e Ultra, rispettivamente).

SM-S937x si inserisce esattamente tra Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra, quindi è improbabile che si tratti di un dispositivo al di fuori della serie di punta. Inoltre, Samsung utilizza la denominazione “B” nel numero di modello per indicare una versione globale del dispositivo, mentre “DS” si riferisce a una variante dual-SIM. Pertanto, si suppone che SM-S937B/DS sia la variante internazionale di Galaxy S25 Slim, il che indica che il telefono potrebbe vedere effettivamente un lancio su larga scala.

Un debutto globale non era ovvio. Samsung ha recentemente lanciato Galaxy Z Fold Special Edition, un miglioramento netto rispetto a Galaxy Z Fold 6, ma che l’azienda ha scelto di limitare alla Corea del Sud. Ma quando potrebbe uscire Galaxy S25 Slim? È molto probabile che il modello sottile non sia in programma insieme agli altri della serie, ma piuttosto posticipato a una data successiva, per il momento ancora non nota.