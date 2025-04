Samsung Galaxy S25: ora l'intelligenza artificiale può darti consigli di stile

Samsung ha deciso di fare un regalo interessante ai possessori dei Galaxy S25, introducendo una funzionalità innovativa grazie all’ultimo aggiornamento software.

Da adesso, gli utenti Samsung possono sfruttare Gemini Live sui loro dispositivi, senza costi aggiuntivi. Questa novità permette di interagire con l’intelligenza artificiale in modo visivo, aprendo le porte ad un’esperienza d’uso più naturale e coinvolgente.

Come funziona Gemini Live sui Samsung Galaxy S25

Il funzionamento è piuttosto intuitivo: basta tenere premuto il pulsante laterale di Samsung Galaxy S25, S25 Plus ed S25 Ultra per mostrare all’AI ciò che si sta osservando e porre una domanda. Gemini Live analizza la scena catturata dalla fotocamera e fornisce risposte pertinenti basate su ciò che “vede”. Immaginate di non essere sicuri circa l’abbinamento estetico di un paio di scarpe ad un vestito che intendete indossare. Puntando la fotocamera dello smartphone Samsung sull’abito e sulle scarpe, sarà sufficiente chiedere: “Queste scarpe stanno bene con questo vestito?”. L’AI, grazie alla sua capacità di interpretare immagini e contesti, saprà darvi un consiglio personalizzato.

Ma le possibilità d’uso di Gemini Live con i Samsung Galaxy S25 non si fermano qui. Potete utilizzare questa funzione per riorganizzare il guardaroba, scoprire i materiali di un capo d’abbigliamento o persino ottenere indicazioni su come lavarlo nel migliore dei modi. Anche qualora foste dubbiosi in fase di shopping online, potete condividere lo schermo con Gemini Live per ricevere suggerimenti di stile in tempo reale. Questo rende l’esperienza più pratica, interattiva ed “umana”.

Va precisato che, dal punto di vista tecnico, non stiamo parlando di una funzionalità sviluppata direttamente da Samsung, ma è il frutto del lavoro di Google con il suo assistente virtuale Gemini AI. Tuttavia, la collaborazione fra i due colossi tecnologici garantisce ai possessori di Samsung Galaxy S25, S25+ ed S25 Ultra di usufruirne gratuitamente fin da subito.