Google svela Gemini 2.5, il nuovo potentissimo modello AI

Solo pochi mesi dopo il lancio di Gemini 2.0, Google ha presentato il suo nuovo modello di intelligenza artificiale: Gemini 2.5. Il colosso tecnologico sta accelerando il passo nello sviluppo dell’AI e con questa nuova versione introduce miglioramenti significativi nella capacità di ragionamento e nella gestione del contesto.

Prestazioni superiori e capacità di pensiero avanzate

Il primo rilascio della nuova generazione sarà Gemini 2.5 Pro, un modello progettato per il ragionamento avanzato, simile alla tecnologia Flash Thinking introdotta con la versione precedente. Tra le caratteristiche principali troviamo finestra contestuale da 1 milione di token, che presto verrà ampliata fino a 2 milioni.

Secondo Google, Gemini 2.5 supera alcuni dei modelli di AI più popolari nei test di logica, scienza e matematica. Il miglioramento è stato ottenuto grazie a un modello di base significativamente potenziato e a un addestramento post-lancio migliorato.

Un focus particolare è stato dedicato alle capacità di programmazione. Rispetto a Gemini 2.0, il nuovo modello offre una notevole evoluzione nella generazione di codice e applicazioni web. Google ha dimostrato questa potenzialità con un video in cui l’AI crea un videogioco partendo da un semplice prompt testuale.

Al momento, Gemini 2.5 è disponibile in forma sperimentale per gli sviluppatori tramite AI Studio e per gli utenti di Gemini Advanced nell’app Gemini. Chi utilizza Gemini Advanced potrà selezionare il modello direttamente dal menu a tendina sia su desktop che su mobile. Inoltre, Google ha annunciato che Gemini 2.5 sarà presto integrato in Vertex AI, anche se non ha ancora specificato una data precisa.