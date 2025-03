Samsung Galaxy S25 Edge: sottile ma poco potente? Sbagliate di grosso

La versione coreana di Samsung Galaxy S25 Edge ha fatto la sua comparsa su Geekbench, con risultati più che soddisfacenti ed in grado di sottolineare l’ottimo lavoro svolto dalla società nel tentativo di ricercare il migliore equilibrio tra design e potenza.

Il modello in questione, identificato dal codice SM-S937N, non solo conferma l’uso dello Snapdragon 8 Elite con otto core ma, al tempo stesso, sembrerebbe trattarsi della stessa variante overclockata presente nel Samsung Galaxy S25 Ultra: una scelta inaspettata per un dispositivo che punta tutto sulla compattezza.

Samsung Galaxy S25 Edge: un bello che sa anche ballare

I benchmark, seppure leggermente inferiori rispetto a quelli del fratello maggiore, suggeriscono prestazioni quasi paragonabili, lasciando intendere che Samsung non intenda penalizzare troppo le prestazioni, pur inseguendo un profilo ultrasottile:

Una domanda, però, sorge spontanea: Samsung Galaxy S25 Edge sarà in grado di gestire efficacemente temperature e consumi, considerando che persino il Galaxy S25 base, nonostante una camera di vapore più grande, abbia mostrato limitazioni in tal senso? Con uno spessore previsto di soli 5,84 mm e un display da 6,7 pollici, il modello Edge dovrà riuscire a bilanciare potenza ed efficienza, soprattutto qualora venisse confermato il sensore principale da 200 MP dell’Ultra. Tuttavia, i compromessi non mancheranno: niente terzo obiettivo posteriore e ci sarà una batteria di appena 3.900 mAh.

Per quanto riguarda il prezzo di Samsung Galaxy S25 Edge, le ipotesi sono molteplici e tutte differenti tra loro: c’è chi lo colloca vicino all’S25 Plus e chi invece suppone una cifra più elevata, forse giustificata da un corpo in ceramica o titanio (altro dettaglio ancora non ancora confermato). Si prospetta quindi una sfida delicata e non priva di insidie: Samsung Galaxy S25 Edge, che dovrebbe essere annunciato il mese prossimo, strizza l’occhio agli amanti dell’eleganza, senza rinunciare alla potenza, ma per conquistare il cuore dei consumatori dovrà essere un riuscitissimo mix tra forma e sostanza.