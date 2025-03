Samsung Galaxy S25 Edge: il display 2K potrebbe non essere una buona notizia

Samsung Galaxy S25 Edge si prepara a debuttare nella fascia premium del mercato degli smartphone con specifiche all’avanguardia, ma non senza compromessi.

Secondo le ultime rivelazioni del noto insider Ice Universe, il dispositivo vanterà nella scheda tecnica un display 2K, vale a dire la stessa risoluzione che caratterizza lo schermo presente sul Samsung Galaxy S25 Plus, mentre il pannello dell’S25 base si caratterizza per una risoluzione più bassa.

Una scelta che, apparentemente, rappresenterebbe un’ottima notizia per i potenziali acquirenti del nuovo smartphone super sottile di Samsung, ma che potrebbe mettere a dura prova l’autonomia, già potenzialmente limitata: si parla infatti di una batteria con capacità più ridotta rispetto al modulo dell’S25 standard.

Samsung Galaxy S25 Edge: la batteria sarà in grado di “reggere” il display 2K?

Per compensare le possibili carenze della batteria, in virtù dell’introduzione di un display 2K, Samsung potrebbe optare per un downgrade della risoluzione in fase di ottimizzazione, ma ovviamente non ci sono conferme da questo punto di vista.

In merito alle caratteristiche costruttive, la vera novità di Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe essere rappresentata da un frame in lega di titanio, finora esclusivo della linea Ultra. Se confermato, si tratterebbe del primo smartphone Galaxy S “non Ultra” a vantare questo materiale premium, disponibile nelle colorazioni Titanium Icyblue, Titanium Silver e Titanium Jetblack.

Peccato che l’esclusività del Samsung Galaxy S25 Edge avrà quasi certamente un costo elevato: le previsioni indicano un prezzo tra 1.200 e 1.300 euro per la versione da 256GB, con il modello da 512GB che potrebbe sfiorare i 1.400 euro. Una cifra importante, soprattutto considerando i possibili sacrifici relativi alla durata della batteria ed alla mancanza di una fotocamera posteriore.

A salvare la proposta, però, ci pensano gli altri componenti hardware: processore Snapdragon 8 Elite, memoria LPDDR5X, storage UFS 4.0 ed un sensore fotografico principale da 200MP. Per cui, Samsung Galaxy S25 Edge sarà sicuramente uno smartphone bello da vedere, che non rinuncerà alla potenza, ma occhio a non “abusarne” troppo se intendete arrivare a sera con un po’ di carica residua.