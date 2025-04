Samsung Galaxy S25 Edge: quando esce? Ormai manca davvero un niente

Dopo la presentazione dei Samsung Galaxy S25 durante l’evento Unpacked, tenutosi lo scorso mese di gennaio, l’azienda sudcoreana è pronta a stupire il pubblico con una novità assoluta nel panorama dei suoi smartphone.

Cresce quindi l’attesa per Samsung Galaxy S25 Edge che, nel concreto, sarà il suo flagship più sottile di sempre, con un lancio in programma per questo mese.

Samsung Galaxy S25 Edge sta arrivando: ne varrà la pena?

Nonostante la presentazione ufficiale sia ormai dietro l’angolo, il colosso di Seul ha mantenuto un velo di mistero su Samsung Galaxy S25 Edge: finora, nemmeno la stampa ha potuto testarne con mano le potenzialità e l’effettiva maneggevolezza. Ma i dubbi su questo modello stanno per essere spazzati via: tra qualche settimana, prepariamoci ad una pioggia di video hands-on e recensioni approfondite.

Per effetto di uno spessore pari ad appena 5,84 mm, Samsung Galaxy S25 Edge segnerà un ritorno alle forme ultrasottili, al punto da costringere l’azienda a rivedere il sistema fotografico tipicamente adottato con tutti gli altri modelli: per la prima volta dal 2019, un Galaxy S avrà due sole fotocamere posteriori. Nonostante questa scelta, il dispositivo non rinuncerà alla potenza, integrando lo stesso chip Snapdragon 8 Elite dei fratelli maggiori. Resta però qualche dubbio sulla gestione del calore, considerando lo spazio ridotto a disposizione per il raffreddamento. Samsung promette soluzioni innovative, ma solo i test pratici potranno confermare l’efficacia di tali soluzioni.

Un altro fattore da non trascurare sarà il prezzo di vendita al pubblico. Dal punto di vista economico, Samsung Galaxy S25 Edge si posizionerà a metà strada tra il Galaxy S25 Plus e l’S25 Ultra, puntando ad un’estrema eleganza ma senza eccessivi compromessi in termini di prestazioni. Con il lancio ormai alle porte, non resta che attendere ulteriori dettagli, soprattutto per quanto riguarda l’autonomia e la dissipazione termica: ad un prezzo tutt’altro che contenuto, Samsung Galaxy S25 Edge sarà un’alternativa da prendere in considerazione?