Samsung Galaxy S25 Edge: i timori sulla batteria sembrano confermati

Le ultime indiscrezioni sul Samsung Galaxy S25 Edge stanno delineando un quadro sempre più chiaro del dispositivo, ma non tutte le notizie potrebbero essere accolte positivamente.

Ad esempio, la capacità della batteria di Samsung Galaxy S25 Edge sembra essere inferiore a quanto inizialmente ipotizzato. Oltretutto, si prevede un prezzo più alto del previsto.

Samsung Galaxy S25 Edge potrebbe non essere un campione di autonomia

Secondo le informazioni fornite da TheTechOutlook, la batteria di Samsung Galaxy S25 Edge sarebbe apparsa nei database di certificazione UL Demko e BIS, rivelando due modelli identificati come EB-BS937ABY e EB-BS937ABE. La capacità nominale indicata è di 3.786 mAh, mentre quella tipica (solitamente il valore pubblicizzato) dovrebbe attestarsi intorno ai 3.900 mAh. Pertanto, la batteria del nuovo modello risulta addirittura inferiore rispetto ai 4.000 mAh del Samsung Galaxy S25 base.

Questa scelta è probabilmente il risultato del design ultrasottile dello smartphone, un compromesso prevedibile ma comunque non gradito per chiunque sperasse in una batteria più capiente. Alcuni rumor precedenti suggerivano la stessa capacità del modello standard e, addirittura, un video che poi è stato rimosso mostrava un presunto Samsung Galaxy S25 Edge con una batteria da 4.000 mAh.

Anche il possibile prezzo sta facendo parecchio discutere. Il noto leaker Ice Universe aveva suggerito un costo simile a quello del Samsung Galaxy S25 Plus, ma il portale coreano FNNNews ha poi riferito che il prezzo di lancio dovrebbe collocarsi tra quello dell’S25 Plus e dell’S25 Ultra. Secondo questa fonte, la versione da 256GB sarà venduta a circa 1,5 milioni di won coreani (circa 947 euro al cambio), mentre quella da 512GB arriverà a 1,63 milioni di won (circa 1.030 euro al cambio). Pertanto, considerando le diverse variabili di mercato in gioco, è plausibile ritenere che lo smartphone arrivi in Europa con un prezzo di partenza “arrotondato” a 1000 euro.

Se confermate, queste informazioni sembrano dunque prospettare un Samsung Galaxy S25 Edge che punta tutto sul design raffinato ma con alcuni importanti compromessi, soprattutto in termini di autonomia, senza poi dimenticare la presenza di due sole fotocamere.