Samsung Galaxy S24 Ultra: tutta la gamma in offerta per il Prime Day di Amazon (fino a -33%)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile in offerta su Amazon. La versione da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 999 euro mentre la versione da 512 GB ora costa 1.159 euro. In sconto c'è anche la versione da 1 TB, disponibile a 1.399 euro. Gli sconti, rispetto al listino, arrivano fino al 33%.

Samsung Galaxy S24 Ultra: un best buy su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone da prendere oggi. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e da un massimo di 1 TB di storage. Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra con un prezzo scontato di:

C'è la possibilità anche di pagare in 12 rate, con carta di debito e senza interessi.