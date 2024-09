Samsung Galaxy S24 Ultra: in offerta a questo prezzo è meglio di iPhone 16 Pro Max?

Il Samsung Galaxy S24 Ultra cala ancora di prezzo e diventa, sempre di più, il top di gamma da prendere per chi è alla ricerca di uno smartphone completo e in grado di offrire prestazioni ottime, in tutti i contesti di utilizzo. Il flagship della casa coreana è ora disponibile in offerta su eBay con il codice PSPRSETT24 che garantisce uno sconto extra, una volta aggiunto al carrello prima di completare il pagamento.

La versione da 256 GB è acquistabile al prezzo scontato di 944 euro mentre la versione da 512 GB è ora disponibile a 1.019 euro. Entrambe le versioni sono acquistabili anche in 3 rate con PayPal. A questi prezzi, il top di gamma di Samsung può battere anche iPhone 16 Pro Max, garantendo un rapporto qualità/prezzo ottimo.

Per accedere alle offerte basta premere sui banner riportati qui di sotto (i prezzi mostrati sono da scontare con l’aggiunta del codice PSPRSETT24 al momento del pagamento).

Samsung Galaxy S24 Ultra: la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy S24 Ultra non ha punti deboli e può contare su di una scheda tecnica davvero ottima, sotto tutti i punti di vista. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snadpragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 256/512 GB di storage. Spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 45 W.

Il comparto fotografico include quattro fotocamere posteriori, con sensore principale da 200 Megapixel. C’è anche la S-Pen, il chip NFC e il supporto Dual SIM, anche con eSIM. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti.

Con l’offerta in corso, il Galaxy 24 Ultra cala a:

