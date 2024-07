Samsung Galaxy S24 Ultra: in offerta a 899€ è un VERO AFFARE

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma da prendere oggi. Con la nuova offerta eBay, infatti, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.499 euro, con la variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. C’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal, in modo da dilazionare la spesa. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia ed è disponibile con consegna gratuita. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: un vero best buy tra i top di gamma

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è sempre più conveniente e mette a disposizione dei suoi utenti un comparto tecnico davvero completo e senza punti deboli. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia di prestazioni eccellenti. Il sistema operativo è Android 14 con One UI.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo scontato di 899 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come metodo di pagamento. Lo smartphone è disponibile con 24 mesi di garanzia ed è acquistabile direttamente tramite il box qui di sotto.