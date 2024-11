Samsung Galaxy S24 Ultra cala al prezzo più basso di sempre: è il top di gamma da scegliere

Il Samsung Galaxy S24 Ultra cala ancora di prezzo e, al nuovo minimo storico, diventa il best buy del momento per tutti gli utenti alla ricerca di un top di gamma Android. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPROTT24, infatti, il flagship di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 884 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è disponibile premendo sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: il prezzo è giusto

Il Galaxy S24 Ultra è dotato di una scheda tecnica di ottimo livello, con un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh con supporto anche alla ricarica wireless e una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14, con One UI e 7 major update garantiti oltre che con la possibilità di sfruttare le funzionalità Galaxy AI per l’intelligenza artificiale.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPROTT24 è ora possibile acquistare il Galaxy S24 Ultra al prezzo scontato di 884 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello, andando a inserire il codice sconto prima di completare l’ordine. La promo è valida solo per un breve periodo.