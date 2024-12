Samsung Galaxy S24 Ultra (512 GB) in offerta su Amazon con un ottimo prezzo

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è in offerta flash su Amazon: la versione da 512 GB, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.057 euro invece che 1.619 euro, diventando l’opzione giusta per gli utenti alla ricerca di un top di gamma completo e con tanta memoria. L’acquisto, inoltre, può essere completato anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: un top di gamma completo

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone giusto da prendere per chi cerca un top di gamma completo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM. La versione in offerta è quella da 512 GB. Il sistema operativo è Android 14 con One UI ma Android 15 (il primo dei 7 major update previsti) è in arrivo a gennaio 2025.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra da 512 GB con un prezzo scontato di 1.057 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.