Samsung Galaxy S24 Ultra (12GB + 1TB): con il cash back è da prendere subito

Il migliore top di gamma Android del 2024 è in offerta su Amazon ad un prezzo straordinario, e con Cofidis lo puoi anche pagare a rate. Il Samsung Galaxy S24 Ultra più performante, la versione da 12GB di RAM e ben 1TB di storage, è tuo a soli 1399€: non solo c’è lo sconto del 14% su Amazon, ma registrandolo sul sito di Samsung ottieni anche un rimborso di 200€. E’ un’offerta irripetibile, che ti consiglio di non farti assolutamente scappare: la promo termina tra poco tempo.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra offre il massimo delle prestazioni e delle funzionalità per uno smartphone Android nel 2024. Questo dispositivo, dotato di un telaio in titanio, integra il potente processore Snapdragon Gen 3 e una suite di strumenti AI che migliorano notevolmente l’esperienza d’uso.

La fotocamera principale da 200 MP con un nuovo sensore periscopico da 50 MP a 5x zoom offre scatti eccezionali in tutte le condizioni, inclusa la modalità notturna avanzata. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, con una risoluzione di 3200 x 1440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantisce una visualizzazione straordinaria. La batteria supporta la ricarica rapida a 45W, permettendo di raggiungere oltre il 50% di carica in soli 30 minuti. Davvero impressionante.

Come anticipato poco sopra, il Galaxy S24 Ultra può contare su numerose funzionalità AI avanzate e utilissime, come la traduzione in tempo reale e il supporto per la modifica delle immagini, semplificando notevolmente attività come il ritocco fotografico e la trascrizione di interviste.

Anche l’integrazione dell‘S-Pen è stata migliorata, rendendo ancora più semplice prendere appunti e gestire documenti. Non perdere questa occasione: acquistalo subito a soli 1399€ approfittando dello sconto di Amazon e del cash back di Samsung!