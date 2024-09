Samsung Galaxy S24+, prezzo in picchiata: con lo sconto del 21% è un best buy

Il Samsung Galaxy S24+, disponibile a 943,70€ con uno sconto del 21%, è uno smartphone che combina potenza e versatilità. Equipaggiato con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La fotocamera principale da 50 MP è accompagnata da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP, ideale per foto e video di alta qualità.

Sotto il cofano, troviamo 12GB di RAM e 256GB di archiviazione, ottime per il multitasking e per gestire ampi archivi di file. La batteria da 4900 mAh garantisce un’autonomia di oltre un giorno con un uso moderato, supportata dalla ricarica rapida a 45W. Inoltre, è alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 3 (nelle versioni americane) o dall’Exynos 2400 (in Europa), garantendo potenza di calcolo e ottimizzazioni AI avanzate, specialmente nella gestione delle risorse e nelle funzionalità fotografiche.

Con un design elegante e moderno nella colorazione Cobalt Violet, il Galaxy S24+ si distingue anche per l’attenzione ai dettagli, pur mantenendo un peso relativamente leggero. Grazie a queste caratteristiche, è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni di alto livello a un prezzo scontato.

