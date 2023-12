Samsung Galaxy S24: le 5 caratteristiche tecniche più attese

La presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S24 è attesa per il 17 gennaio prossimo. Tuttavia, le numerose fughe di notizie avvenute nell’ultimo periodo hanno già svelato molte delle probabili specifiche tecniche, seppur non confermate.

Quest’oggi andremo a soffermarci sul modello standard, provando insieme a delineare le caratteristiche principali che gli utenti vorrebbero vedere implementate su Samsung Galaxy S24, dal punto di vista software e costruttivo.

Cosa aspettarci da Samsung Galaxy S24

Le novità più interessanti di Samsung Galaxy S24 potrebbero essere di natura software, dando vita al primo “telefono AI” del colosso sudcoreano. Parliamo ad esempio di strumenti per il fotoritocco basati sull’intelligenza artificiale, che consentirebbero una manipolazione avanzata di foto e video: un po’ come avviene sulla linea Pixel 8 di Google. Inoltre, l’intelligenza artificiale potrebbe essere impiegata per traduzioni in tempo reale durante le chiamate o per generare sfondi.

Samsung Galaxy S24 dovrebbe poi integrare un chipset Snapdragon 8 Gen 3, determinando un significativo upgrade nelle prestazioni rispetto al predecessore. Tuttavia, in alcune regioni potrebbe essere dotato di un chipset Exynos 2400, anch’esso notevolmente più avanzato rispetto al processore di Samsung Galaxy S23 ma, allo stesso tempo, non equiparabile alla controparte Snapdragon.

Per quanto riguarda il display, Samsung Galaxy S24 dovrebbe raggiungere un considerevole aumento della luminosità: parliamo di ben 2.600 nit, rispetto ai 1.750 nit del Galaxy S23. Qualora i rumor venissero confermati, non si tratterebbe comunque del pannello più luminoso disponibile sul mercato (specie in virtù dei 4.500 nit dello schermo di OnePlus 12).

Il design dello smartphone Samsung non dovrebbe subire cambiamenti radicali, apparendo quasi identico al Galaxy S23. Tuttavia, è probabile assistere ad alcune migliorie fra cui le cornici più sottili ed i bordi più piatti. Inoltre, con sette nuovi colori fra cui scegliere, l’azienda potrebbe ugualmente riuscire a dare una bella rinfrescata al look del telefono pur mantenendo un aspetto premium.

Terminiamo chiamando in causa la batteria, di circa 100 mAh più grande rispetto al modulo presente sul Galaxy S23, raggiungendo dunque una capacità totale di 4.000 mAh. Inoltre, le anticipazioni indicano miglioramenti per quanto concerne l’efficienza energetica dello schermo e del nuovo chipset, consentendo per Samsung Galaxy S24 un incremento nell’autonomia di utilizzo.