Samsung Galaxy S24 tradurrà le chiamate in tempo reale con l'AI

Cresce l’attesa per la nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S24 che, secondo le numerose anticipazioni trapelate online, potranno fare affidamento su funzionalità all’avanguardia che chiamano in causa anche l’intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato dalla stessa società in un suo recente post ufficiale, Galaxy AI rivoluzionerà completamente l’esperienza di utilizzo e si baserà sull’intelligenza artificiale per tradurre le chiamate telefoniche in tempo reale.

Telefonate tradotte in real time su Samsung Galaxy S24

Galaxy AI offrirà un’esperienza completa di intelligenza artificiale mobile, alimentata sia da un’intelligenza artificiale integrata nello smartphone Samsung e sia da un’intelligenza artificiale basata su cloud e resa possibile dalle collaborazioni con altri leader dell’industria. La funzione di traduzione in tempo reale, chiamata “AI Live Translate Call”, sarà integrata nell’app telefonica nativa. Samsung afferma che “le traduzioni audio e testuali appariranno in tempo reale mentre parli” e che queste verranno mostrate direttamente sul dispositivo.

Una soluzione tecnica decisamente utile, soprattutto per coloro che anche dal punto di vista lavorativo intrattengono conversazioni con clienti esteri. In questo modo, la comunicazione risulterà decisamente più semplice ed intuitiva per chiunque avesse difficoltà con altre lingue. L’azienda sottolinea poi che Galaxy AI arriverà all’inizio del 2024, quindi è praticamente certo che tutte le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale saranno incluse sui prossimi ed attesi smartphone della gamma Samsung Galaxy S24, i quali verranno appunto lanciati il prossimo anno.