Samsung Galaxy S24: svelate le configurazioni disponibili al lancio

Secondo quanto si apprende in queste ore, sono state svelate le configurazioni disponibili al lancio dei nuovi Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra di Samsung. Cerchiamo di andare con ordine: la line-up Galaxy S24 dell’OEM sudcoreana verrà lanciata fra poco meno di un mese e presenterà caratteristiche di prim’ordine. Sotto la scocca dei terminali ci saranno dei chipset Eynos 2400 di Samsung in alcune regioni, mentre altre aree del mondo godranno della nuova soluzione di Qualcomm (lo Snapdragon 8 Gen 3). Non si parla altro che dei suddetti gadget in queste settimane e i rumors si susseguono senza sosta. Adesso, grazie alle informazioni condivise dall’insider e tipster Revegnus su X/Twitter, scopriamo ulteriori dettagli in merito.

Samsung Galaxy S24: ecco cosa è emerso

In primo luogo, secondo il tipster, il modello base avrà 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna e sarà venduto in quattro colorazioni: grigio, nero, viola e giallo. Il fratellone Galaxy S24+ avrà 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. Ci sarà anche un’iterazione speciale con 512 GB di memoria interna. Le colorazioni rimarranno identiche al modello più piccolo.

S24 8 128/256

S24+ 12 256/512

S24U 12 512/1TB pic.twitter.com/uinMgkwJFq — Revegnus (@Tech_Reve) December 18, 2023

Al contrario, S24 Ultra, verrà venduto in tre opzioni: 12+256, 12+512 GB e 12 GB+1 TB. Anche qui avremo gli stessi colori ma il frame sarà in titanio, come quello di iPhone 15 Pro. Sul sito di Samsung.com però, troveremo iterazioni speciali. Questa versione premium avrà un sensore da 200 Megapixel, un pannello flat e il chipset di Qualcomm sotto la scocca. Sarà un cameraphone di prim’ordine, pronto a sfidare il melafonino top di Apple. Al momento del debutto manterranno i medesimi prezzi avuti con i terminali del 2023.

