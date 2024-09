Samsung Galaxy S24 FE: vi mostriamo le nuove cover ufficiali

Il prossimo smartphone economico di Samsung, il Galaxy S24 FE, è stato oggetto di numerose indiscrezioni riguardanti il suo design, specifiche e prezzo. Ora, una nuova fuga di notizie fornisce maggiori dettagli sugli accessori ufficiali che saranno disponibili per questo modello.

Ecco le nuove cover per Samsung Galaxy S24 FE

Samsung ha pianificato il lancio di quattro tipi di cover per il Galaxy S24 FE:

– cover in silicone

– cover con supporto posteriore

– cover a portafoglio Smart View

– cover Flipsuit

Oltre alle custodie, sarà disponibile una pellicola protettiva antiriflesso. Le cover in silicone, fra gli accessori più apprezzati dai fan di Samsung, verranno proposte in diverse tonalità: blu, grigio, verde, bianco e giallo:

La cover Standing Grip, invece, è realizzata in plastica e si distingue per la sua pratica impugnatura posteriore nascosta, che può essere facilmente estratta per garantire una presa più sicura di Samsung Galaxy S24 FE:

Un’altra opzione è la custodia Smart View Wallet, che offre anche una protezione per lo schermo. Nonostante ciò, una piccola finestra nell’angolo superiore permette di vedere una parte del display. All’interno, è presente un comodo scomparto per documenti o contanti, rendendola pratica per chi è spesso in movimento:

Infine, la cover Flipsuit sarà disponibile in due varianti, offrendo un tocco di personalizzazione in più per gli utenti:

Ricordiamo infine che Samsung Galaxy S24 FE dovrebbe essere lanciato a breve dalla società, con prezzi a partire da 749 euro.