Samsung Galaxy S24 FE sarà tutt'altro che economico: il prezzo

Samsung Galaxy S24 FE ha l’arduo compito di portare avanti la serie “Fan Edition” inaugurata con l’S20 FE, che all’epoca registrò un notevole successo in termini di vendite.

In questi anni, Samsung ha esteso il concetto di “Fan Edition” anche ai tablet e più recentemente agli smartwatch, sebbene questi dispositivi abbiano perso parte del loro appeal sul pubblico.

Samsung Galaxy S24 FE: quanto costerà?

In linea generale, il prezzo trapelato online sembra indicare un incremento di 100 euro rispetto al passato per Samsung Galaxy S24 FE. L’azienda ha comunque apportato alcuni cambiamenti allo smartphone: lo schermo del Galaxy S24 FE avrà una dimensione di 6,7 pollici ed a bordo ci sarà il processore octa-core Exynos 2400, lo stesso presente nei Galaxy S24 ed S24+, accompagnato da 8 GB di RAM ed opzioni di archiviazione da 128 o 256 GB.

Tuttavia, il chip presente nell’S24 FE è una versione modificata che, nello specifico, prende il nome di Exynos 2400e: si distinguerà per una velocità di clock leggermente inferiore, migliorando però l’efficienza energetica. Anche se alcune caratteristiche non sono state svelate, è piuttosto chiaro che l’S24 FE si proporrà come una versione economica del Samsung Galaxy S24+.

In termini di fotocamere, il telefono sarà dotato di un sistema simile a quello dei suoi fratelli maggiori: una lente principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale avrà invece una risoluzione di 10 MP.

Ma tornando al discorso prezzo, le fonti indicano una cifra di partenza pari a 799 euro per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Questo aumento di 100 euro rispetto al passato rende Samsung Galaxy S24 FE meno accessibile degli altri modelli Fan Edition e, di conseguenza, viene un po’ a mancare l’obiettivo di offrire uno smartphone di fascia alta ad un prezzo più che competitivo.