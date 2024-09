Samsung Galaxy S24 FE: eccolo in tutte le sue nuove colorazioni

Samsung Galaxy S24 FE è sempre più vicino al lancio ufficiale. Nel frattempo, una nuova fuga di notizie ad opera dei colleghi di Android Headlines ci offre un’anteprima su quello che sarà l’impatto estetico del telefono e sulle colorazioni che Samsung avrebbe scelto per il suo nuovo smartphone Fan Edition.

Samsung Galaxy S24 FE: quattro colori, ma ne manca uno

Di seguito puoi trovare la galleria che mostra Samsung Galaxy S24 FE nelle colorazioni Graphite, Blue, Green e Yellow, anche se i nomi ufficiali di tali varianti cromatiche potrebbero risultare diversi a presentazione avvenuta:

Immagini

Sorprende l’assenza del colore Silver/White, trapelato in precedenza. Ricordiamo però che stiamo parlando di anticipazioni e, come tali, potrebbero non essere complete o del tutto calzanti rispetto alla realtà.

Il design del Samsung Galaxy S24 FE non presenta sostanziali differenze rispetto al Galaxy S23 FE. Il cambiamento principale risiede nel fatto che si tratterà di uno smartphone completamente piatto, senza i tipici bordi leggermente arrotondati. Anche il display tornerà ad essere piatto, con un foro centrale per la fotocamera selfie. Le cornici attorno allo schermo saranno sottili appena 1,99 mm, ma quella inferiore potrebbe distinguersi per uno spessore più marcato.

Sul retro del telefono ci saranno le tre fotocamere disposte verticalmente nell’angolo in alto a sinistra. Questo layout è già familiare, poiché molti altri dispositivi Samsung utilizzano una configurazione simile. Il retro del Galaxy S24 FE è realizzato in vetro, così come la zona anteriore. Rispondono all’appello i tasti fisici, inclusi il pulsante di accensione e il bilanciere del volume posizionati sul lato destro del telefono.

Com’è facile intuire, l’intero design del Samsung Galaxy S24 FE punta ad una maggiore continuità con i modelli precedenti, seppur con piccole modifiche utili a rendere l’aspetto generale più moderno ed in linea con i gusti attuali dei consumatori: basterà questo a garantirne il successo sul mercato?