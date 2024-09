Samsung Galaxy S24 con 190€ di sconto e tablet in omaggio: promo in scadenza

Samsung Galaxy S24 è il compagno perfetto per accompagnarti in ogni momento della tua giornata. Grazie a questa promozione incredibile, che però scadrà il prossimo 5 settembre, non solo avrai uno sconto di ben 190€ sulla versione 8/256GB, ma riceverai in omaggio anche il fantastico tablet Galaxy Tab S9 FE. Per approfittarne, completa ora il tuo ordine: porti tutto a casa a 799€ invece di 989€ appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Il display FHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.2″ ti regalerà un’esperienza visiva mozzafiato, con colori vivaci e dettagli nitidi che ti faranno immergere completamente nei tuoi contenuti preferiti. Che tu voglia guardare film, giocare o semplicemente navigare sul web, sarai sempre avvolto in un’atmosfera di puro intrattenimento. Il potente processore, affiancato da 8GB di RAM, garantisce fluidità e reattività in ogni operazione. Che tu debba gestire molteplici applicazioni o effettuare attività più impegnative, sarà sempre pronto a soddisfare le tue esigenze.

La fotocamera da 50MP è un vero gioiello di tecnologia, in grado di catturare scatti mozzafiato in ogni condizione di luce. Potrai immortalare i tuoi momenti più preziosi con una qualità sorprendente, per condividerli facilmente sui tuoi social preferiti. E con la batteria da 4.000 mAh, avrai la tranquillità di poter utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno, senza doverti preoccupare della ricarica.

Ma la vera ciliegina sulla torta di questa offerta è il tablet in omaggio! Galaxy Tab S9 FE dispositivo versatile e performante, perfetto per la tua vita di tutti i giorni. Potrai utilizzarlo per leggere e-book, navigare in internet, guardare video e molto altro ancora. Un vero e proprio compagno di viaggio che ti accompagnerà ovunque tu vada.

Allora non lasciarti sfuggire questa incredibile promozione e porta a casa Samsung Galaxy S24 8/256GB con uno sconto di 190€ e un omaggio spettacolare. Completa ora l’ordine per accaparrartelo in promozione a 799€ e poi segui le istruzioni per ricevere il tuo regalo. Spedizioni rapide e gratuite, ma promo in scadenza a brevissimo.