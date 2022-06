Samsung Galaxy S23 Ultra: troppo bello in questi render

Sappiamo tutti che il mercato della telefonia mobile quest’anno è in profonda crisi; rispetto agli anni precedenti, si è assistito ad un calo delle vendite e l’andamento in generale non è stato in linea con le previsioni degli analisti. Le compagnie hanno dovuto ridurre il numero di unità in produzione e si legge che stanno facendo di tutto per restare al top dei giochi. Purtroppo, uno dei motivi che sta portando ad un calo delle vendite è correlato all’assenza di innovazione. Gli smartphone si rinnovano ma non innovano come un tempo. I pieghevoli sono ancora troppo pochi per parlare di “rivoluzione” e c’è un grande brand che guida il settore (Samsung) e gli altri non riescono ad approdare oltre i suoli asiatici.

Ecco perché i gadget classici, gli smartphone canonici, sono destinati ad essere il modello imperante ancora per molto tempo. In questo campo poi, possiamo notare due grandi player: Apple e Samsung, appunto, seguiti a ruota da Xiaomi e dal gruppo BBK (OPPO, Realme e OnePlus).

Oggi però vogliamo focalizzare la vostra attenzione sull’ammiraglia next-gen dell’OEM sudcoreano per eccellenza: il Galaxy S23 Ultra (nome probabile, ma non definitivo).

Samsung Galaxy S23 Ultra: cosa sappiamo?

Dopo la cancellazione della serie Note, il modello Ultra della line-up Galaxy S ha sostituito i vecchi “business phone”. La famigerata S Pen, lo stilo capacitivo di ultima generazione, è ora incluso dentro la scocca del dispositivo.

Vedendo le meravigliose immagini realizzate dal designer Technizo Concept, notiamo un telefono che richiama quello attuale, ha i bordi curvi, il frame nero e il rapporto-schermo eccellente.

Anche il modulo fotografico posteriore sembra completamente differente; notiamo uno stile che richiama quello di casa Xiaomi o dei numerosi Realme presenti in circolazione. Ovviamente, vi invitiamo a prendere queste immagini con “un pizzico di sale”; ad oggi il telefono è ancora in fase di sviluppo e il design può cambiare in qualsiasi momento. Al momento non c’è nulla di definitivo.

