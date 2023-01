Samsung Galaxy S23 Ultra: svelate le cover ufficiali

In queste ore sono trapelate sul web le cover ufficiali relative al nuovo flagship Galaxy S23 Ultra 5G di casa Samsung. Come tutti sappiamo, il device, insieme ai fratelli S23 e S23+, è prossimo al rilascio globale. La presentazione infatti, è prevista per il 1° febbraio.

Oggi, a poche settimane di distanza dal debutto, il tipster Evan Blass ha condiviso in rete le immagini delle custodie che verranno vendute da Samsung e dai partner commerciali. Scopriamole insieme.

Samsung Galaxy S23 Ultra: queste le custodie ufficiali

Dalle informazioni condivise dal noto insider del web, scopriamo che il marchio offrirà due tipologie differenti di cover per il Galaxy S23 Ultra. Da un lato ci saranno quelle “a libro”, mentre le altre presenteranno il solito design “a guscio”. Saranno tutte disponibili in: Phantom Black, Cotton Flower, Botanic Green e Misty Lilac.

Specifiche tecniche della line-up

Tutti i dispositivi della serie saranno alimentati dal processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm; non ci saranno iterazioni con SoC Exynos quest’anno, a quanto pare. Galaxy S23 Ultra avrà uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz, luminosità di picco di 2200 nit e non solo. Esteticamente sarà molto simile al Samsung Galaxy S22 Ultra 5G.

Ci sarà una fotocamera principale da 200 Mxp (sull’Ultra), due teleobiettivi da 10 Mega e un’ultrawide da 12 Mpx. La selfiecam invece, sarà un’unità da 12 Mega su tutta la gamma. La batteria invece, avrà una capacità di 5000 mAh con fast charge via cavo da 25W e wireless da 15W.

S23 e S23+ invece, avranno una lente principale da 50 Megapixel, un’ultragrandangiolare da 12 Mega e un teleobiettivo da 10 Mpx con zoom ottico 3X. I display saranno FullHD+ AMOLED da 120 Hz con dimensione di 6,1 e 6,6 pollici.

Sotto la scocca ci saranno batterie da 3900 e 4700 mAh, rispettivamente. La skin invece, sarà la One UI 5.0 con Android 13. La ricarica sarà da 25W su tutta la serie, con 15W per quella wireless.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Galaxy S22 Ultra 5G si trova su Amazon a soli 999,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo.

