Samsung Galaxy S23 Ultra: costerà più del previsto, a quanto pare

Sappiamo tutti che Samsung presenterà i nuovi flagship della serie Galaxy S23 il prossimo 1° febbraio in un evento Galaxy Unpacked dedicato. Man mano che ci avviciniamo alla data di rilascio, emergono nuovi dettagli e indiscrezioni online; dal design alle specifiche tecniche, oramai conosciamo moltissimi dettagli sui dispositivi in arrivo.

Il nuovo rapporto appena trapelato tuttavia, fa luce sul prezzo di listino dei telefoni della serie; sembra che l’azienda effettuerà una mossa simile a quella fatta da Apple, aumentando il costo medio dei gadget.

Samsung Galaxy S23 Ultra: preparatevi a pagare di più

C’è da fare una precisazione: le vendite della serie Galaxy S22 sono state più basse del previsto; nonostante ciò, l’OEM sudcoreano intende effettuare una mossa simile a quella della rivale Apple per far fronte alla sfida in essere. Abbiamo letto in un nuovo rumor emerso sul web che i nuovi dispositivi potrebbero costare molto, molto di più. Nello specifico, S23 Ultra potrebbe avere un prezzo di listino drasticamente più elevato.

Secondo il leaker RGcloudS invece, le cose non stanno così: i prezzi dei nuovi telefoni rimarranno invariati, almeno per l’iterazione vanilla e per il modello Plus. Si partirà da 799 dollari per la variante basica con 8+128 GB e così a salire (8+256 GB a 849 dollari, etc).

Il Plus non dovrebbe vedere un aumento nel costo al pubblico, anche perché è l’unico dispositivo della gamma a non aver venduto bene. Al contrario. Il modello S23 Ultra invece, sarà quello più costoso: il suo prezzo di listino potrebbe superare i 1300€ qui da noi senza il minimo problema.

È vero che ci saranno molti miglioramenti sostanziali sotto la scocca, a partire dal processore; finalmente avremo la piattaforma di Qualcomm in tutti i mercati e ci saranno upgrade rilevanti sul fronte fotografico.

