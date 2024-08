Samsung Galaxy S23 Ultra: il flagship PERFETTO da comprare oggi su Amazon

🔔 Ottime notizie, oggi questo Samsung Galaxy S23 Ultra può essere tuo a un prezzo più basso: lo paghi solo 799 euro!

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di punta di Samsung che siamo sicuri che apprezzerai tantissimo; è il flagship dello scorso anno del costruttore sudcoreano ma si presenta ancora come una delle ammiraglie più potenti. Ci riferiamo al Samsung Galaxy S23 Ultra 5G che, nella sua iterazione con scocca nera, 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, costa soltanto 814,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire anche perché il prezzo è irrisorio; ha specifiche tecniche premium, un design minimal ed elegante, un comparto fotografico composto da sensori che possono girare clip in 8K e ha anche la S Pen incastonata nella scocca. Questo è uno dei telefoni Android più apprezzati dell’ultimo periodo quindi corri a prenderlo; costa pochissimo per quel che vale. Con il servizio di Prime potrai beneficiare della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, uno dei chip più avanzati disponibili sul mercato. Questo significa prestazioni ultra-veloci e una gestione impeccabile anche delle applicazioni più esigenti, come giochi in alta definizione e software per la produttività. Grazie agli 8 GB di RAM, il multitasking non sarà mai un problema: potrai passare da un’app all’altra senza il minimo rallentamento. Con 256 GB di memoria interna invece, il device offre ampio spazio per archiviare foto, video, app e molto altro.

Uno dei punti di forza dell’ammiraglia di Samsung è senza dubbio la sua straordinaria fotocamera. Il sistema multi-camera, con un sensore principale da 200 MP, ti permette di scattare foto incredibilmente dettagliate, anche in condizioni di scarsa luminosità. Il teleobiettivo con zoom ottico fino a 10x invece, permette di ottenere immagini nitide da lontano. Arriviamo ora al pannello: troviamo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici che offre una risoluzione Quad HD+ e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Ha il supporto alle reti 5G e c’è una batteria da circa 5000 mAh che assicura un’autonomia di un giorno con una singola carica. Gode della certificazione IP68, risultando resistente all’acqua e alla polvere, e ha un sensore di impronte digitali ultrasonico integrato nel display. Come detto in calce, la S Pen è incastonata nella scocca del device.

Grazie ad una strepitosa offerta su Amazon, puoi acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G a soli 814,99€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese.