Samsung Galaxy S23 Ultra è sempre più conveniente con QUEST'OFFERTA (-39%)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è sempre più interessante, rappresentando un’ottima alternativa al più costoso Galaxy S24 Ultra. In questo momento, infatti, lo smartphone di Samsung è disponibile al prezzo scontato di 899 euro, grazie a questa nuova offerta eBay. Lo sconto è del 39%. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: a questo prezzo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è uno dei migliori smartphone della fascia alta del mercato. Tra le specifiche troviamo un ampio display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. C’è poi il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, vera e propria garanzia di prestazioni eccellenti. Da notare anche 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel. In confezione c’è la S-Pen. C’è poi il sistema operativo Android 14 con One UI e garanzia di supporto software di lunga durata.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile portarsi a casa un Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 899 euro, con un taglio netto rispetto al prezzo di listino. Lo sconto è del 39% e rende il top di gamma 2023 di Samsung il vero best buy del momento per la fascia alta, grazie a un rapporto qualità/prezzo ottimo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.